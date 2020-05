Mercato - Reims : Boulaye Dia fait le point sur son avenir

Auteur d'une saison 2019-2020 de grande qualité (7 buts et 1 passe décisive en 24 matches de Ligue 1 cette saison), Boulaye Dia (23 ans), l'attaquant du Stade de Reims, suscite des convoitises sur le marché. Deux clubs français (Rennes et Nice) sont intéressés par ses services, comme d'autres formations du Vieux-Continent. Mais l'ancien joueur de Jura Sud, encore lié au club champenois jusqu'au 30 juin 2022, ne forcera pas un départ estival. C'est, en tout cas, ce que le principal intéressé a confié à nos confrères de Téléfoot.

"C’est flatteur, ça veut dire que j’ai plutôt fait une belle saison. J’ai lu comme tout le monde. Mais je suis concentré à Reims, surtout qu’on s’est qualifiés pour la Ligue Europa, on est en attente des barrages. Après dans le football, ça va vite. Si vraiment il doit se passer quelque chose, ce n’est pas moi qui gère, c’est mon agent qui gère en coulisses. Pour l’instant, c’est Reims. Ça ne sert à rien de partir pour partir. Si dans le club actuel on peut jouer une Coupe d’Europe, c’est le plus important", a indiqué le numéro 11 des Rouge-et-Blanc.