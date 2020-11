Mercato - Reims : Caillot l'assure, Boulaye Dia conserve son bon de sortie pour cet hiver

Proche du départ du Stade de Reims cet été, Boulaye Dia possède toujours son bon de sortie pour cet hiver, comme l'a expliqué Jean-Pierre Caillot.

Il est l'attaquant en grande forme de ces dernières semaines en Ligue 1. Malgré le début de saison compliqué du Stade de Reims, Boulaye Dia (24 ans) brille sur les terrains de l'Hexagone avec 8 buts en 8 matchs de championnat. Le Sénégalais, qui aurait pu quitter la Champagne cet été, est donc en confiance devant les cages et pourrait bien profiter de cette excellente première partie de saison pour plier bagages, dès cet hiver. C'est, du moins, ce qu'a annoncé Jean-Pierre Caillot à L'Union.

Le président rémois, qui avait offert un bon de sortie à l'attaquant cet été, ne reviendra pas sur sa décision en janvier. "Comme Rémi Oudin, il aurait pu partir cet été car disposant d'un bon de sortie. Le Stade de Reims ne force pas les joueurs à partir pour un besoin impérieux d'argent. Le projet doit convenir au joueur" explique-t-il. "On en a discuté encore récemment avec son agent. Il n'est pas parti parce qu'il n'a pas eu le projet qu'il souhaitait et nous la proposition désirée. Boulaye a refusé deux offres : le Lokomotiv Moscou et le Hellas Vérome. Pour différentes raisons, il n'a pas souhaité aller dans ces clubs. On ne lui a jamais forcé la main, ce qui explique son épanouissement actuel".

Caillot reste donc droit dans ses bottes : "Un transfert cet hiver ? Je n'en sais rien. S'il reste, j'en serais ravi, s'il a une proposition qui lui convient et nous aussi, je ne pourrais pas m'y opposer, car j'ai donné ma parole". Pour rappel, le Stade de Reims attend entre 10 et 15 millions d'euros pour le joueur, qui a notamment été pisté par l'OM cet été.