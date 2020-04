Mercato - Reims : l'OGC Nice place ses pions pour Boulaye Dia

Auteur de 7 buts et 1 passe décisive en 24 matchs de Ligue 1 cette saison, Boulaye Dia fait partie des révélations du championnat de France. Arrivé à Reims en 2018, l'attaquant de 23 ans a tapé dans l'oeil de l'Olympique de Marseille et l'intérêt du club phocéen avait été évoqué dès l'hiver dernier. Ouverts à une vente de leur joueur, les dirigeants rémois attendraient une somme avoisinant les 12 millions d'euros, un montant considérable pour l'OM et ses finances désastreuses.

Or, les Phocéens pourraient se faire doubler dans ce dossier. Selon les informations de Le 10 Sport, des contacts auraient débuté entre le club champenois et l'OGC Nice. Les Aiglons sont séduits par le profil de Dia et il s'inscrit dans la politique de recrutement du club, lequel attire de jeunes joueurs depuis l'été dernier. De plus, le montant demandé par Reims ne sera pas un problème pour le Gym, contrairement à l'OM...