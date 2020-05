Mercato - Reims : le président Caillot fait le point sur le dossier Disasi

Auteur d'une saison 2019-2020 très solide (27 matches joués en Ligue 1, 1 but), Axel Disasi, le défenseur central du Stade de Reims, figure dans les petits papiers de plusieurs clubs européens. Le Betis Séville est notamment sur les rangs et serait disposé à débourser près de 15 millions d'euros pour s'attacher les services du natif de Gonesse. Invité de l'émission L'Equipe du Soir, ce lundi sur L'Equipe 21, Jean-Pierre Caillot, le président champenois, a abordé l'avenir de son jeune (22 ans) et prometteur axial.

Le dirigeant rémois s'est même livré à une petite confidence. "Au moment où je vous parle, il a peu de chances d'aller en Espagne. On a des offres plus intéressantes d'autres championnats, je vous conseille de lire la presse étrangère et notamment anglaise", a lancé Jean-Pierre Caillot. Pour rappel, Axel Disasi ne dispose plus que d'un an de contrat aux abords du Stade Auguste-Delaune et sa valeur sur le marché est estimée à 7,2 millions d'euros par le site spécialisé transfermarkt.