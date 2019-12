Mercato - Reims : le président Caillot met la pression sur le clan Disasi

Auteur de prestations impressionnantes lors de cette première partie de saison 2019-2020, Axel Disasi (21 ans, 18 matches joués en Ligue 1, 1 but), le jeune défenseur central du Stade de Reims, commence à susciter de belles convoitises sur le marché, notamment en Angleterre. Pour assurer ses arrières, le club champenois tente de prolonger son axial, lié aux abords du Stade Auguste-Delaune jusqu'au 30 juin 2021. Problème, les négociations bloquent avec le frère du joueur, son représentant. Une situation qui n'est pas du tout du goût de Jean-Pierre Caillot, le président rémois.

"Axel est sous contrat. Le club a donc la main. On se voit régulièrement, mais ils ne savent pas toujours ce qu'ils veulent. Il n'y aura pas 36 solutions", a expliqué le dirigeant champenois chez nos confrères de L'Equipe. "Nous, on ne parle que de prolongation parce que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Ou alors, on nous fait un énorme pont d'or et il reste en prêt cette saison. Mais je n'exclus pas une position radicale", a poursuivi Jean-Pierre Caillot, et de conclure en guise d'avertissement : "Il peut toujours aller au bout de son contrat. Sur le terrain ou sur le banc".