Mercato - Reims : un club de Premier League dégaine une belle offre pour Disasi

À un an de la fin de son contrat (30 juin 2021), qu'il ne prolongera pas, Axel Disasi (22 ans) est plus que jamais sur le départ. Le défenseur central du Stade de Reims (27 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but) ne manque pas de prétendants sur le Vieux-Continent et un transfert vers l'Angleterre vient de prendre de l'épaisseur.

Selon L'Equipe, la formation de Premier League de Wolverhampton serait officiellement passée à l'action en cette fin de semaine avec une offre de 15 millions d'euros. Toujours selon le média, cette proposition, conséquente pour un élément qui ne dispose plus que d'une année de contrat, ne laisserait pas les dirigeants champenois indifférents.