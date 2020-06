Mercato - Reims et Amiens devraient garder Donis et Akolo

Cette saison, deux joueurs offensifs ont quitté Le VfB Stuttgart (2ème division) pour évoluer sous forme de prêt en Ligue 1. Le premier est l'attaquant grec Anastasios Donis (23 ans), prêté au Stade de Reims lors du dernier mercato. Le joueur déjà passé par Nice (2016-2017) devrait bel et bien poursuivre l'aventure avec les Rémois. En effet, il était prêté par le club allemand avec une option d’achat automatique de 4 saisons, estimée à 4 millions d'euros par le journal Stuttgarter Nachrichten, en cas de maintien du club dans l'élite.

Nos confrères allemands ajoutent que Chadrac Akolo (25 ans), prêté à Amiens cette saison, pourrait lui aussi poser définitivement ses valises en France. Pour rappel, la situation des Amiénois demeure floue. Hier, le conseil d'Etat a suspendu les relégations en L2 et le club a lui-même annoncé son maintien. Mais, la LFP doit réexaminer le dossier et n'a donc pas confirmé l'annulation des relégations à ce jour. En attendant d'en savoir davantage sur son futur en première division, le club picard devrait lever son option d'achat d'Akolo fixée aux alentours de 3,5 millions d'euros. Cette saison, il a disputé 15 matchs de championnat pour un total de 2 buts et 1 passe décisive.