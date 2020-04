Mercato - Reims et Bordeaux ciblent un milieu néerlandais

En raison de la pandémie mondiale et de l'annonce du confinement, les cellules de recrutement ont dû faire une croix sur certaines étapes d'observation de joueurs durant ces derniers mois. Toutefois, le travail réalisé lors des premiers mois de compétition et l'analyse vidéo leur a permis de noter quelques noms. A Reims et Bordeaux, les recruteurs ont, semble-t-il, décidé de se positionner sur un joueur du championnat néerlandais.

D'après les informations de Manu Lonjon, journaliste pour Eurosport, les deux clubs français s'intéressent à Azor Matusiwa (21 ans), milieu défensif qui évolue au FC Groningue. Auteur de 23 apparitions en championnat cette saison, le natif de Hilversum est estimé à environ 1 million d'euros, une somme abordable pour les deux écuries tricolores. En cas de transfert, un important pourcentage à la revente pourrait être inclus. A l'étranger, le PSV Eindhoven serait également sur les rangs.