Mercato - Reims refuse une première offre de l'ASM pour Disasi

Axel Disasi, qui évolue actuellement avec la réserve de Reims en attendant d'être transféré, ne manque pas de courtisans. Dernièrement, un intérêt de l'AS Monaco était évoqué et nos confrères de L'Equipe apportent à ce jour plus de précisions concernant ce dossier. Les dirigeants monégasques auraient déjà formulé une première offre autour de 12 millions d'euros, qui aurait été refusée par les Rémois. Ces derniers, disposeraient d'une proposition de la part de Southampton à hauteur de 15 millions d'euros, soit le prix fixé pour céder leur pépite.

De son côté, le défenseur central de 22 ans privilégierait un départ à Monaco. Les négociations devraient se poursuivre et un accord pourrait être trouvé prochainement. Pour rappel, Disasi a disputé 32 matchs au total cette saison, et il lui reste encore un an de contrat.