Mercato - Rennes : Edouard Mendy passe sa visite médicale avec Chelsea

L'arrivée d'Edouard Mendy (28 ans) à Chelsea n'est plus qu'une question d'heures. En conférence de presse ce mardi après-midi, Frank Lampard, l'entraîneur des Blues, a révélé que le gardien de but du Stade Rennais se trouve actuellement à Londres pour passer sa visite médicale. "Oui, Mendy passe sa visite médicale au moment où nous parlons. Si tout est ok, il deviendra un joueur de Chelsea", a indiqué le technicien du club londonien. Pour rappel, pour remplacer son portier, le SRFC lorgne Alfred Gomis, l'actuel dernier rempart du Dijon FCO.