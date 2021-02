Mercato - Rennes : Florian Maurice rétablit ses vérités dans le dossier M'Baye Niang

Il y a un peu plus de dix jours maintenant, M'Baye Niang (26 ans) a quitté le Stade Rennais FC pour filer en Arabie Saoudite, sous les couleurs de la formation d'Al Ahli, dans le cadre d'un prêt. Dans un entretien accordé ce vendredi dans les colonnes du quotidien Ouest-France, Florian Maurice, le directeur sportif du club breton, assure que l'international sénégalais (10 sélections, 1 but), encore lié au SRFC jusqu'au 30 juin 2023, n'a pas été poussé vers la sortie par sa direction.

"On a reçu un bon nombre de propositions pour lui. Le joueur fait le choix de la destination. C’est donc lui qui a pris la décision d’aller là où il joue aujourd’hui. On ne l’a pas poussé à aller en Arabie Saoudite. En plus d’autres clubs exotiques, on a eu des propositions de clubs européens qui lui ont été soumises, il était au courant mais il a pris la décision d’aller en Arabie Saoudite. Il y est pour six mois et on verra ce qu’il se passera quand il reviendra", a expliqué le dirigeant des Rouge-et-Noir.