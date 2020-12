Mercato - Rennes : Georginio Rutter a tapé dans l'oeil de cadors européens

Suite à quelques prestations remarquées (1 but en 4 matchs toutes compétitions confondues), notamment en Ligue des Champions et son but contre Séville (1-3), Georginio Rutter (18 ans) a attiré l'oeil de cadors européens. L'international U19 français, en fin de contrat en juin 2021, est libre de s'engager avec n'importe quel club à partir du 1er janvier. Une opportunité en or pour les gros clubs européens.

Ainsi, représenté par l'agence allemande Rogon (Julian Draxler, Roberto Firmino...), l'espoir rennais a tapé dans l'oeil de Naples, la Juventus Turin, de Séville, mais aussi de quelques clubs de Premier League ou encore de clubs de Ligue 1 venus lui proposer d'intégrer leur équipe première. Cependant, Rennes n'a pas dit son dernier mot et compte bien prolonger l'attaquant.