Mercato - Rennes : Holveck fait le point sur le dossier Salisu

En quête d'un renfort pour son axe central défensif, Rennes fait, depuis de nombreuses semaines, le forcing pour arracher la signature de Mohamed Salisu (21 ans). Un temps annoncé tout proche de la Bretagne, le défenseur central ghanéen du Real Valladolid (31 matches en Liga cette saison, 1 but et 1 passe décisive) a une préférence pour l'Angleterre, où Southampton lui fait les yeux doux. Une concurrence qui complique sérieusement les choses pour les Rouge-et-Noir, qui ont pourtant proposé 12 millions d'euros au club espagnol, soit le montant de la clause libératoire du Black Star.

Dans une interview accordée ce vendredi au quotidien L'Equipe, Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, a fait le point sur ce dossier compliqué. "Ça peut se jouer tout le temps jusqu'au 5 octobre. On travaille pour que ça se décide le plus vite possible. Il n'y a pas que cette piste-là, car on sait qu'elle n'est pas acquise", a expliqué le dirigeant breton à nos confrères, et de préciser : "On travaille et on a bon espoir. Après, c'est sans certitudes mais on avance, on est toujours dans la course". Pour rappel, Mohamed Salisu est lié au Real Valladolid jusqu'au 30 juin 2022.