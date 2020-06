Mercato - Rennes : Holveck justifie l'échec du dossier Salisu

Alors que tous les voyants semblaient être au vert dans le cadre du transfert de Mohammed Salisu (Real Valladolid) au Stade Rennais, le défenseur de 21 ans avait finalement fait faux bond aux dirigeants bretons. Nos confrères d'Ouest-France avaient alors affirmé que le Ghanéen préférait se diriger vers la Premier League, maîtrisant déjà la langue anglaise. Une hypothèse confirmée aujourd'hui par Nicolas Holveck, le président de Rennes.

"Salisu a sa langue maternelle qui est l'anglais. Il donne sa priorité à la Premier League" a-t-il affirmé en conférence de presse. Le président a assuré néanmoins la volonté et les efforts du club "qui a tout mis en œuvre pour convaincre" le joueur, sans réussite. "On veut des joueurs qui veulent nous rejoindre. On ne va pas forcer les choses" a finalement conclu Holveck concernant ce dossier.