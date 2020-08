Mercato - Rennes : Holveck scelle l'avenir proche de Camavinga

Révélation de la saison 2019-2020 de Ligue 1, Eduardo Camavinga (17 ans) évoluera toujours sur les pelouses hexagonales lors de l'exercice à venir. Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, a confirmé la bonne nouvelle ce lundi après-midi en conférence de presse.

"Eduardo est parmi nous et ça fait partie des joueurs qui comptent dans l'effectif. Il sera parmi nous la saison prochaine", a simplement commenté le patron des Rouge-et-Noir à propos de son jeune et talentueux milieu de terrain (1 but et 2 passes décisives en 25 matches de championnat la saison dernière.