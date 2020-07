Mercato - Rennes : Jordan Tell vers la Ligue 2

Fatigué d'être continuellement prêté (Valenciennes en 2018, Orléans en 2018-2019 et Caen en 2019-2020), Jordan Tell (23 ans) avait récemment signifié aux dirigeants du Stade Rennais, où il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, qu'il ne souhaitait plus connaître de prêt. Visiblement, le message est bien passé.

À en croire L'Equipe, le jeune attaquant français va définitivement quitter la Bretagne pour rejoindre l'Auvergne et le Clermont Foot (Ligue 2). Aux abords du Stade Gabriel-Montpied, il signera un contrat portant sur deux saisons. Dans cette transaction, les Rouge-et-Noir ne toucheront aucune indemnité de transfert mais conserveront un pourcentage à la revente en cas de prochaine vente du Guadeloupéen.