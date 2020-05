Mercato - Rennes : la mise au point de M'Baye Niang

Auteur de deux saisons très consistantes à Rennes (12 buts en 38 matches en 2018-2019, 11 buts en 31 rencontres en 2019-2020), M'Baye Niang (25 ans) fait l'objet de rumeurs de départ de plus en plus insistantes depuis de nombreuses semaines. Suite à une nouvelle rumeur le concernant, l'attaquant des Rouge-et-Noir a été contraint de sortir du silence pour se fendre d'une mise au point.

Très à son aise en Bretagne, M'Baye Niang est annoncé possible partant du Stade Rennais cet été. Une nouvelle et dernière rumeur a même fait couler beaucoup d'encre sur l'avenir de l'international sénégalais ces dernières heures. En effet, d'après Onze Mondial, l'attaquant aurait résilié le bail de location de son domicile rennais. Suffisant pour que certains médias y voient le signe d'un futur transfert et d'un départ forcé par le Lion de la Téranga. Irrité par ses rumeurs, le principal intéressé, dont l'avenir reste flou malgré tout, a tenu à rétablir sa vérité et mettre les choses au clair via le réseau social Twitter. Dans un post, l'attaquant a expliqué que cette décision de résilier le bail de son domicile n'avait rien à voir avec sa situation professionnelle mais relevait bien du personnel.

Le numéro 11 des Rouge-et-Noir, où il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, rappelle également tout le respect qu'il a pour le Stade Rennais, qu'il a rejoint en août 2018 en provenance du Torino, et explique qu'il ne faut pas créer des polémiques inutiles à son sujet : "Amis médias, j'ai beaucoup de respect pour vos papiers en général mais il ne faut surtout pas commencer à créer des polémiques inutiles à mon sujet. D'une part, j'ai beaucoup de respect pour le club de Rennes. D'autre part, j'ai rapatrié des effets personnels suite à cambriolage regrettable que ma famille et moi avons subi...", a-t-il ainsi écrit. Une mise au point limpide qui devrait mettre un terme aux rumeurs sur son avenir. Pendant un certain temps tout du moins.