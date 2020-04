Mercato - Rennes : le conseil de Stéphan à sa pépite Camavinga

Véritable révélation de la saison de Ligue 1, Eduardo Camavinga (17 ans, 25 matches en championnat cette saison, 1 but et 2 passes décisives), le jeune milieu de terrain du Stade Rennais, suscite déjà d'énormes convoitises sur le marché. Le Real Madrid, notamment, a déjà couché son nom sur ses tablettes pour renforcer son entrejeu. Pour Julien Stéphan, l'entraîneur du club breton, sa pépite, sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, aurait tout intérêt à rester une saison de plus aux abords du Roazhon Park.

"C'est un joueur avec un énorme potentiel, tout le monde a pu s'en apercevoir cette saison. Mais c'est aussi un jeune joueur qui aura besoin de confirmer dans le temps toutes ses prédispositions extrêmement favorables pour la pratique du foot de haut niveau. Son intérêt pourrait certainement être de continuer une année supplémentaire avec nous, dans son club formateur, avec des gens qui le connaissent très bien", a estimé le technicien breton chez nos confrères de Canal +, et de préciser : "La réalité du marché sera peut-être différente, mais si vous me demandez mon souhait aujourd'hui, c'est de l'avoir pour une saison supplémentaire au Stade Rennais et en Ligue 1 pour lui permettre de confirmer et peut-être ensuite de s'envoler pour un club plus huppé".