Mercato - Rennes : Le départ de Dalbert est quasi bouclé

Florian Maurice et le Stade Rennais se sont trompés sur Dalbert. Arrivé l'été dernier en provenance de l'Inter Milan, sur la base d'un prêt d'un an, le latéral brésilien va déjà quitter la Bretagne. Apparu à seulement 9 reprises depuis le début de l'année, l'ancien niçois de 27 ans a perdu progressivement sa place face à Faitout Maouassa et surtout Adrien Truffert, qui explose ces derniers temps.

Ainsi, Dalbert s'est activé pour trouver une porte de sortie et ce dernier va rebondir du côté de la Liga ! Selon Di Marzio, le gaucher va rejoindre Valladolid pour la deuxième partie de saison, et l'Inter a donné son aval pour ce nouveau transfert.