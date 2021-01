Mercato - Rennes : Le président Holveck annonce la couleur pour la fin du marché

La suite et fin du mercato hivernal du Stade Rennais FC, cinquième du classement de Ligue 1 (36 points), s'annonce on ne peut plus calme. Chez nos confrères de Ouest-France, Nicolas Holveck, le président des Rouge-et-Noir, a assuré qu'aucune recrue n'était attendue en Bretagne. "On ne cherche pas de joueur. Et quand on ne cherche pas, on est sûr de ne pas en signer", a déclaré le dirigeant rennais. Le message est passé.