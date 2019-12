Mercato - Rennes : Létang aborde enfin l'avenir de la pépite Camavinga

Dans une longue interview accordée à nos confrères de L'Equipe, Olivier Létang, le président du Stade Rennais FC, est revenu sur l'ascension fulgurante d'Eduardo Camavinga (17 ans) mais également sur les intérêts de plus en plus forts et concrets que suscite son jeune prodige du milieu de terrain, sous contrat aux abords du Roazhon Park jusqu'au 30 juin 2022. "Pour nous, ce n'est pas une surprise, on l'a vu se développer, on l'a protégé très tôt, on l'a accompagné. Tout paraît facile avec lui... C'est un rayon de soleil et un bon exemple pour d'autres garçons. On est ravi de l'avoir avec nous", a affirmé le dirigeant des Rouge-et-Noir.

À lire aussi : Le Real Madrid s'attaque à Eduardo Camavinga

Reste à savoir pour combien de temps, car des prétendants de plus en plus prestigieux et fortunés se lancent ou vont se lancer dans ce dossier : "J'ai déjà dit qu'on espérait qu'il reste avec nous pendant dix ans. Est-ce que ce sera possible ? Je ne sais pas. On veut qu'il puisse se développer à nos côtés. Notre objectif est de le conserver. C'est un garçon extrêmement rare", a poursuivi le président du SRFC, passé par le Paris Saint-Germain entre 2017 et 2017. "J'ai eu la chance d'en connaître deux, des cas uniques, avec Kylian Mbappé. Peut-on les comparer ? Je n'aime pas ça. Chaque cas est différent. Mais l'idée pour nous est d'accompagner le joueur pour qu'il prenne le plus de plaisir possible. L'objectif aujourd'hui avec Eduardo, c'est qu'il performe. Le reste, on verra plus tard", a-t-il conclu.