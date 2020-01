Mercato - Rennes : Létang scelle l'avenir de Grenier

Auteur d'une première moitié de saison 2019-2020 décevante (11 matches en Ligue 1, 1 but), Clément Grenier (28 ans), le milieu de terrain du Stade Rennais, ne quittera pas les Rouge-et-Noir au cours du mercato d'hiver. De passage sur le plateau de Téléfoot ce dimanche matin, Olivier Létang, le président du club breton, a été catégorique à ce sujet : "Non, ce n'est pas d'actualité", a affirmé le patron du SRFC, à propos de son non numéro 8, encore sous contrat aux abords au Roazhon Park jusqu'au 30 juin 2021.