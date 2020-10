Mercato - Rennes : Maurice et Holveck expliquent le transfert de Raphinha

Hier soir, dans les toutes dernières heures d'un mercato estival à rallonge, le Stade Rennais a fait le choix de transférer Raphinha (23 ans) à Leeds United, un an seulement après son arrivée en provenance du Sporting Lisbonne. En conférence de presse ce mardi midi, Florian Maurice, le directeur sportif du club breton, est revenu sur cette opération.

"On a essayé de le retenir jusqu'au dernier moment. Malheureusement, son choix était fait de jouer en Premier League, un championnat qui attire les joueurs. À partir du moment où le joueur a pris cette décision, on n'a pas souhaité s'y opposer. Les discussions ont été entamées à la fin du mercato. Elles se sont poursuivies à la fin du match (Ndlr, contre Reims) en essayant de le convaincre de rester, malheureusement, son choix était fait depuis quelques heures. On le perd mais on le remplace par un joueur", a-t-il indiqué, avant de poursuivre : "Ce sont des choix de carrière. On est déçu, mais quand le choix du joueur est ainsi, on ne peut pas le retenir. L'offre de Leeds arrive à un moment donné où on doit prendre des décisions sur le plan sportif et financier. Et la décision a été prise d'accepter cette opportunité".

Nicolas Holveck, le président des Rouge-et-Noir, a emboîté le pas de son directeur sportif pour apporter quelques précisions sur cette transaction : "Quand un joueur veut vraiment partir d'un club, conserver un joueur contre son gré, ce n'est pas forcément une bonne idée. Cette saison, le mercato se finit après six journées et après on a deux séquences où on va jouer tous les trois jours. Perdre un joueur pour, deux ou trois mois, parce que c'est le temps qu'il faut pour digérer cet échec, si c'est au début du mercato, c'est plus facile. Si c'est à la fin, pour l'avoir vécu dans d'autres clubs, c'est pas simple pour le joueur, pour le groupe. On prend en compte toute la photographie de l'environnement. (...) On a vraiment insisté sur l'état d'esprit des joueurs qui nous ont rejoints. (...) On devait conserver les joueurs uniquement concernés par le projet Stade Rennais et qui n'ont qu'une envie, c'est de jouer toute la saison au Stade Rennais".