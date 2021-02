Mercato - Rennes : Maurice très évasif sur l'avenir de Grenier

En fin de contrat au 30 juin prochain, Clément Grenier (30 ans) ne sait pas de quoi son avenir sera fait. À écouter Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais FC, une prolongation du milieu de terrain (13 matches joués en Ligue 1 cette saison, 3 buts et 3 passes décisives) chez les Rouge-et-Noir semble peu probable. C'est, en tout cas, ce qu'a laissé entendre le dirigeant du SRFC chez nos confrères du quotidien Ouest-France.

"C'est un dossier qu'on a essayé de traiter au mercato précédent. Clément est finalement resté. Donc le but, c'était de pouvoir utiliser un joueur qui était sous contrat jusqu'à la fin de la saison en souhaitant qu'il soit le plus performant possible. Ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il sera jusqu'à la fin de la saison je l'espère. Après, l'avenir lui appartient. Pour l'instant, on va au bout du contrat ensemble", a confié Florian Maurice au sujet du numéro 8 rennais.