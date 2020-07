Mercato - Rennes : Salisu finalement vers Southampton

Nouveau revirement de situation pour Mohammed Salisu. Alors que le Stade Rennais pensait avoir pris les devants il y a quelques jours, c'est bien vers Southampton que le défenseur ghanéen s'apprête à quitter le Real Valladolid, selon AS. Les deux clubs ont accepté de lever sa clause libératoire, fixée à 12 millions d'euros, mais les Saints auraient fait pencher la balance en leur faveur grâce à un contrat plus attrayant : quatre saisons (plus une en option) avec un salaire annuel de 2 M€, contre 1,8 M€ proposés à Rennes.

Au-delà de l'aspect financier, Salisu aurait été convaincu par l'opportunité de jouer en Premier League, un championnat qu'il apprécie, et sa maîtrise de la langue de Shakespeare. Quant à l'obstacle représenté par le permis de travail, nécessaire au joueur de 21 ans pour rejoindre le Royaume, il devrait bientôt être levé, prévient le journal espagnol.