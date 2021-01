Mercato - Rennes : Stéphan confirme le prochain départ de Rutter

En conférence de presse ce vendredi après-midi, Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais FC, a confirmé la mauvaise nouvelle : Georginio Rutter, courtisé par de nombreux clubs, aurait fait le choix de ne pas prolonger son contrat avec les Rouge-et-Noir. Sauf énorme revirement de situation, le jeune (18 ans) attaquant, libre en fin de saison, devrait rallier l'Allemagne et rejoindre la formation de Bundesliga du TSG Hoffenheim.

"La direction communiquera en temps et en heure là-dessus mais les derniers signaux ne sont pas positifs, je le regrette", a indiqué le technicien breton devant les journalistes, et d'ajouter : "Chacun est libre de ses choix, on a en tout cas tout tenté pour séduire, charmer, et présenter tous les arguments possibles et imaginables pour la saison prochaine et la suite de la collaboration. Il semblerait qu'il ait fait un autre choix".