Mercato - Rennes : Stéphan réaffirme ses positions sur l'avenir de Camavinga

À l'occasion d'un entretien accordé à beIN Sports, Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, s'est à nouveau prononcé sur le dossier Eduardo Camavinga, ardemment courtisé par le Real Madrid.

Les semaines passent et le discours ne bouge pas d'un iota. Chez nos confrères de beIN Sports, Julien Stéphan, l'entraîneur de Rennes, s'est exprimé sur l'avenir proche de sa jeune (17 ans) pépite du milieu de terrain, Eduardo Camavinga. "C’est un jeune à grand talent, mais une année supplémentaire chez nous pour lui permettre de confirmer, de continuer à grandir, dans un contexte qu’il connaît parfaitement et des gens qui l’encadrent qui le connaissent aussi parfaitement, je pense que ça serait bénéfique", a d'abord affirmé le technicien des Rouge-et-Noir, qui affiche un certain optimisme dans ce dossier. "Ensuite, qu’est-ce qui va se passer ? Je n’en sais rien, je ne sais pas comment le marché va réagir à tout ça. Lui se sent très bien à Rennes, il est très content de la saison qu’il est en train de vivre, il est très attaché à son club formateur", a-t-il rappelé.

Pour l'entraîneur breton, son milieu de terrain défensif (25 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but et 2 passes décisives), épanoui aux abords du Roazhon Park, ne devrait donc pas aller jusqu'à forcer un départ estival : "Il n’y a pas de signaux qui me laissent penser qu’il a absolument envie de partir de Rennes", a-t-il révélé. L'entourage de son numéro 18 joue également dans la confiance affichée dans ce dossier par Julien Stéphan : "Eduardo est très bien encadré et entouré, il réfléchit parfaitement à la construction de sa carrière. Je suis convaincu qu’ils réfléchissent à la possibilité de rester une année supplémentaire à Rennes", a lancé le tacticien français. Un transfert vers un grand d'Europe assorti d'un prêt immédiat d'une saison au SRFC pourrait donc contenter tout le monde. Gageons que le Real Madrid, courtisan numéro 1 de la pépite rennaise, aura bien entendu le message.