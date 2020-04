Mercato - Rennes : Stéphan se prononce sur la reconduction du contrat de Nzonzi

Invité dans "L'Equipe du Soir", ce jeudi sur l'antenne de L'Equipe 21, Julien Stéphan a abordé le mercato estival de son équipe. L'entraîneur du Stade Rennais s'est notamment attardé sur le dossier Steven Nzonzi (31 ans). Prêté pour six mois par l'AS Roma (+ une année en option), le milieu de terrain défensif français restera une saison supplémentaire en Bretagne si les Rouge-et-Noir terminent sur le podium de la Ligue 1.

"Le deal contractuel avec Steven est très simple. Si on est dans les trois premiers, son prêt sera automatiquement prolongé. Si ce n'est pas le cas, il sera de nouveau sur le marché. Il appartient à la Roma et on n'aura plus la main sur lui pour la saison prochaine", a révélé le technicien breton au sujet de son Champion du Monde 2018 avec les Bleus.