Mercato - Rennes : un club qatarien s'immisce dans le dossier M'Baye Niang !

Cible de l'Olympique de Marseille, M'Baye Niang (25 ans), l'attaquant de Rennes, susciterait aussi l'intérêt d'un club qatarien, qui pourrait sérieusement rebattre les cartes dans ce dossier.

Malgré un contrat courant encore jusqu'au 30 juin 2023, l'avenir de M'Baye Niang (25 ans) semble, au fil des jours, s'écrire de plus en plus loin de la Bretagne et du Stade Rennais, qu'il avait rejoint à l'été 2018, d'abord via un prêt avant d'être transféré définitivement. Courtisé par l'Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, l'attaquant international sénégalais (10 sélections, 1 but) serait aussi fortement convoité par un club du Qatar, révèlent nos confrères de L'Equipe ce dimanche après-midi.

Si l'identité du club n'a pas filtré, le quotidien est catégorique et affirme que les négociations ont déjà démarré "depuis plusieurs jours" entre les dirigeants des deux équipes. Les discussions avec le joueur (10 buts en 26 matches de Ligue 1 cette saison) pourraient également très vite débuter. Le natif de Meulan, qui donne sa priorité au club phocéen mais qui s'interroge sur la capacité de ce dernier à le recruter, pourrait être attiré par cette proposition exotique et, à coup sûr, très lucrative.