Mercato - Rennes : un défenseur dijonnais dans le viseur

Toujours en quête d'un défenseur central, et après avoir essuyé plusieurs échecs, le Stade Rennais aurait jeté son dévolu sur un Dijonnais. Selon nos confrères de L'Equipe, il s'agirait de Nayef Aguerd, le défenseur central de 24 ans, arrivé au club en 2018.

Une piste confirmée ce matin par Mohamed Bouhafsi, journaliste RMC Sport sur son compte Twitter : "Rennes est très intéressé par Aguerd comme l’annonce l’Equipe. Aguerd veut rejoindre le SRFC. Rennes et le joueur sont d’accords". Concernant le prix du transfert il ajoute que "Dijon en demande 7M€ ! Un prix au-dessus du marché pour un joueur auquel il reste 1 an de contrat et qui a joué 12 matchs en L1 l’année dernière".