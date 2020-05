Mercato - Rennes : un marché calme selon le président Holveck

Troisième de Ligue 1, le Stade Rennais disputera les tours préliminaires de la prochaine édition de la Ligue des Champions. De fait, en cas de qualification pour la Coupe aux grandes oreilles, le club breton engrangera des rentrées d'argent plus importantes que cette saison. Pour autant, pas question pour les Rouge-et-Noir de faire des folies sur le marché des transferts cet été. C'est ce qu'a indiqué Nicolas Holveck, le nouveau président du SRFC, sur BFM TV.

"On est certains au minimum de jouer la Ligue Europa la saison prochaine, c'est-à-dire des recettes d'un peu plus de 8 millions d'euros. La Ligue des Champions nous assurerait un peu moins de 30 millions d'euros. L'écart est énorme en fonction des différentes hypothèses de qualification et des performances qu'on aura. On a encore une incertitude concernant notre budget de la saison prochaine", a-t-il lâché chez nos confrères.