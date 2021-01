Mercato - Rennes : Un prétendant en Premier League pour Grenier

En fin de contrat au 30 juin, Clément Grenier (30 ans) pourrait profiter de ce mercato hivernal pour plier bagages et quitter le Stade Rennais FC, qu'il avait rejoint en juillet 2018 en provenance de l'En Avant Guingamp. Le milieu de terrain français, formé à l'Olympique Lyonnais, ne manque en tout cas pas de courtisans et un nouveau viendrait d'ailleurs de s'ajouter à une liste déjà conséquente. En effet, selon les informations du Sun, la formation anglaise de West Bromwich Albion, déterminée à se renforcer pour parvenir à se maintenir en Premier League, serait très intéressée par le profil du numéro 8 des Rouge-et-Noir (2 buts et 1 passe décisive en 9 matches de Ligue 1 cette saison). La publication précise que les Baggies offriraient un joli salaire à l'international tricolore (5 sélections), salaire qui serait d'ailleurs maintenu en cas de descente de WBA, actuel dix-neuvième du classement, en Championship.