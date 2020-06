Mercato - Rennes a formulé une offre pour un nouveau défenseur central !

Après avoir tenté le coup pour Mohamed Salisu (21 ans), Tanguy Kouassi (18 ans) et plus récemment Benoît Badiashile (19 ans) et Axel Disasi (22 ans), le Stade Rennais a tenté sa chance pour un nouveau défenseur central. Selon les informations du quotidien belge Het Nieuwsblad, les Bretons ont ainsi formulé une offre de 10 M€ à Genk pour le jeune Jhon Lucumi (21 ans) !

Le Colombien, arrivé à l'été 2018, est un titulaire indiscutable de la formation belge (29 matchs toutes compétitions confondues) cette saison. À tel point qu'il a participé à toutes les rencontres de la LDC cette année. International Cafetero (3 sélections), le gaucher a du potentiel et Genk en est conscient. En effet, les Belges ont repoussé l'offre rennaise, d'autant plus que Lucumi est aussi pisté par Séville. Le Colombien est lié aux Belges jusqu'en juin 2022.