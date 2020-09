Mercato - Rennes a sorti le chéquier pour Jérémie Boga

Auteur d'une excellente saison 2019-2020 avec Sassuolo (11 buts, 4 passes décisives), Jérémie Boga (23 ans) est sur les tablettes du Stade Rennais. Julien Stéphan, son ancien coach chez les jeunes Rouge et Noir (2015-2016) l'a confirmé au micro de Téléfoot. "À l'époque, j'avais la responsabilité de l'équipe réserve, on a fonctionné ensemble sur certaines rencontres, on se connaît", explique l'intéressé. "C'est un joueur qui fait partie des cibles potentielles."

Et à en croire la Gazzetta Dello Sport, les Bretons auraient sorti le chéquier tout récemment. En effet, le quotidien transalpin une offre à 20 millions d'euros formulée par Rennes. Mais le club qualifié pour la première Ligue des Champions de son histoire devra faire face à la concurrence. L'ex-écurie de l'ailier frano-ivoirien, Chelsea, serait également sur le coup. Au rappel, le mercato se termine le 5 octobre. Boga risque de vivre des semaines animées.