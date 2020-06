Mercato - Rennes a tranché pour l'avenir d'Eduardo Camavinga

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga a brillé cette saison en Ligue 1 (25 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but et 2 passes décisives). Le jeune milieu de terrain du Stade Rennais, international Espoirs français, fait preuve d'une précocité rare et est déjà annoncé dans le viseur des plus grands, que ce soit le Real Madrid ou le PSG. Mais visiblement, son club formateur a déjà pris une décision forte pour cet été : il ne sera pas vendu ! C'est, du moins, ce qu'a annoncé le président breton Nicolas Holveck.

"Eduardo a une proximité incroyable avec Julien et son staff. Il sait où est son intérêt sportif. Il est encore très jeune, c'est un garçon très réfléchi, il a une maturité incroyable. Il me rappelle un joueur de Monaco (Mbappé, ndlr.). On a fixé qu'Eduardo Camavinga reste avec nous cette saison" a-t-il déclaré. Une bonne nouvelle pour le championnat de France.