Mercato - Rennes a un nom en tête pour remplacer Niang

Sensible à l'intérêt de l'Olympique de Marseille, M'Baye Niang pourrait rejoindre la cité phocéenne cet été. A force de multiplier les appels du pied à destination des dirigeants marseillais, l'attaquant sénégalais a semble-t-il perdu la confiance de Julien Stéphan qui ne souhaiterait plus travailler avec lui à Rennes. Par conséquent, les dirigeants rennais s'activent pour trouver un remplaçant en cas de départ du lion de la Téranga. D'après les informations de Goal, le club breton aurait commencé à creuser une piste made in Ligue 1.

Les Rouge-Et-Noir auraient entamé des discussions avec Sehrou Guirassy (24 ans), auteur de 9 buts et 1 passe décisive en 23 matchs de championnat avec Amiens cette saison. Sous contrat avec le club picard jusqu'en juin 2022, le natif d'Arles devrait poursuivre les discussions avec le Stade Rennais. Pour rappel, il est également suivi par Levante.