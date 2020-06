Mercato - Rennes/Amiens : les tractations se poursuivent pour Sehrou Guirassy

En quête d'un remplaçant à M'Baye Niang (25 ans), le Stade Rennais a jeté son dévolu sur Serhou Guirassy (24 ans), l'attaquant de l'Amiens SC. Les négociations s'intensifient entre les deux clubs.

Pour remplacer M'Baye Niang (25 ans), annoncé partant et convoité depuis peu par un club qatarien, le Stade Rennais FC a couché le nom de Serhou Guirassy (24 ans) en très bonne place sur ses petits papiers. Auteur d'une saison 2019-2020 solide (9 buts et 1 passe décisive en 23 matches matches de Ligue 1) sous les couleurs de l'Amiens Sporting Club, l'ancien attaquant de Lille ne sera pas retenu par les dirigeants picards. Mais ces derniers ne braderont pas leur joueur, encore sous contrat aux abords du Stade de la Licorne jusqu'au 30 juin 2022.

Nos confrères de RMC Sport confirment que le club picard attend près de 20 millions d'euros pour céder son protégé. Toujours selon le média, les décideurs bretons ont déjà proposé plus de 10 M€ et seraient disposés à monter jusqu'à 15 M€, bonus compris, pour un joueur dont la valeur est estimée entre 10 et 12 M€ par les sites spécialisés. Le principal intéressé, de son côté, souhaiterait rejoindre l'Ille-et-Vilaine, séduit par la perspective de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, et serait prêt à repousser les avances anglaises dont il est le sujet.