Mercato - Rennes/Amiens : un point sur le dossier Serhou Guirassy

Depuis plusieurs semaines déjà, Amiens (Ligue 2) et Rennes discutent du possible transfert de Serhou Guirassy (24 ans, 9 buts et 1 passe décisive en 23 matches de Ligue 1 cette saison) en Bretagne. Mais force est de constater que les négociations n'avancent que très peu. À en croire L'Equipe, les échanges bloquent toujours sur l'indemnité de transfert réclamée par les dirigeants picards pour libérer leur joueur, encore sous contrat aux abords du Stade de la Licorne jusqu'au 30 juin 2022. Ces derniers attendent 20 millions d'euros pour céder leur jeune protégé et ne souhaitent, à l'instant T, pas baisser leur prix. Le club breton, de son côté, s'est pour le moment "contenté" d'une proposition de 13 millions d'euros et devra se méfier de la concurrence de West Ham, qui suit également avec attention la situation de l'ancien lillois.