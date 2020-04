Mercato - Rennes attaqué pour sa pépite Soppy

Brandon Soppy (18 ans), le jeune défenseur latéral droit du Stade Rennais, serait dans les petits papiers du Celtic Glasgow. Selon notre confrère journaliste chez Eurosport Manu Lonjon, le club écossais aurait formulé une offre de 1,5 million d'euros, plus des bonus, pour recruter l'international U18, sous contrat aux abords du Roazhon Park jusqu'au 30 juin 2021. Le natif de Aubervilliers ne manque pas de courtisans puisqu'il serait également pisté par le RB Leipzig et l'OGC Nice. L'hiver dernier, l'AS Monaco et Wolverhampton s'étaient aussi manifestés.