Mercato - Rennes confirme avoir tenté le coup pour Tanguy Kouassi

Alors qu'il a décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi a été courtisé par de très grands clubs européens : Leipzig, le Milan AC, etc... Finalement, le défenseur de 18 ans (13 matchs avec les pros) va prendre la décision du Bayern Munich, même si le Stade Rennais a tenté de s'intercaler dans les discussions au dernier moment.

"Kouassi a préféré partir au Bayern, on était dans la conversation finale. C'était pour nous une opportunité très intéressante, il plaisait sportivement à Julien Stéphan et Florian Maurice. On a mis en oeuvre tout ce qu'on pouvait mettre en oeuvre" explique Nicolas Holveck, le président de Rennes. "Il a fait son choix. Mais aujourd'hui, on se retrouve en lutte contre des clubs comme le Bayern, Leipzig, Gladbach. On était au bout des discussions."