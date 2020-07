Mercato - Rennes est optimiste pour les prolongations de Maouassa et Traoré

En fin de contrat dans un an, Faitout Maouassa et Hamari Traoré vont devoir trancher pour leur avenir. Les deux latéraux du Stade Rennais, qui ont grandement participé à l'excellente troisième place de Rennes, discutent d'une prolongation avec le président Nicolas Holveck.

"On discute toujours avec Hamari et Faitout. Honnêtement, je suis plutôt optimiste quant au fait que les deux soient là la saison prochaine. Les discussions avancent dans le bons sens, d'où notre optimisme. Je pense que ce sont eux qui feront la saison" a-t-il déclaré à Ouest-France. "Pour l'instant, le mercato est extrêmement calme, la plupart des championnats jouent toujours et les clubs sont concentrés dessus. Pour l'instant, il y a beaucoup de prises d'informations et pas beaucoup d'attaques (sur les joueurs du SRFC, ndlr)." Pour rappel, Hamari Traoré est pisté par le PSG.