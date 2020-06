Mercato - Rennes et Nice s'intéressent à un espoir du Sporting CP

Respectivement troisièmes et cinquièmes du classement à l'issue de la saison, le Stade Rennais et l'OGC Nice seront européens la saison prochaine. Chacun cherche à s'armer en conséquence afin de faire bonne figure sur la scène continentale et dans cette optique, les deux clubs français auraient ciblé le jeune ailier du Sporting CP Lisbonne, Jovane Cabral (21 ans), selon A Bola. Sous contrat jusqu'en juin 2023, il n'a joué que durant la seconde partie de saison en raison d'une longue blessure lors de la première moitié du championnat.

Après Raphinha recruté l'été dernier au club lisboète, le Stade Rennais souhaiterait rééditer son coup en piochant chez les Lisboètes alors que le Gym souhaite poursuivre son achat de jeunes joueurs au fort potentiel. Auteur d'un but et trois passes décisives en 9 matchs de championnat, Cabral s'est parfaitement remis de sa longue absence. Le quotidien portugais indique que d'autres clubs français dont les noms ne sont pas donnés suivent également le Cap-Verdien. Pour s'attacher ses services, il faudra sortir la planche à billets puisque le Sporting ne serait pas disposé à négocier en dessous de 15 millions d'euros.