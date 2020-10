Mercato - Rennes était proche de signer Rodrigo De Paul

Le Stade Rennais a connu un mercato estival ambitieux et mouvementé, marqué par les arrivées de Doku, Guirassy, Rugani ou Dalbert. Des recrues arrivées d'Italie pour les deux derniers joueurs. Mais ils auraient pu être suivis par un autre compère, l'international argentin de l'Udinese, Rodrigo De Paul.

En effet, d'après France Football, les dirigeants bretons se seraient renseignés sur le milieu, également convoité par le Leeds de Marcelo Bielsa. Le club italien demandait entre 30 et 35 millions d'euros. Une somme un peu élevée pour les Bretons, d'autant plus que Jérémy Doku a cet été battu le record du plus gros transfert de l'histoire du club (25M€).