Mercato Rennes - Florian Maurice garde espoir pour prolonger Camavinga

Véritable révélation la saison passée, Eduardo Camavinga (18 ans) continue d'impressionner le monde du football chaque week-end avec le Stade Rennais (1 but et 1 passe décisive en 14 matchs de Ligue 1 cette saison). Au fil des matches, le milieu de terrain rennais s'impose un peu plus comme un cadre dans le onze de départ de Julien Stéphan. Mais forcément, cela attire le regard des cadors européens. Pour rappel, déjà cet été, le Real Madrid et le Bayern Munich ont manifesté leur désir de faire venir l'international français (3 sélections).

Mais il est pourtant difficile de voir le prodige français poursuivre sa carrière en Bretagne jusqu'en 2022, soit jusqu'à la fin de son contrat. Cependant, son directeur technique Florian Maurice ne lâchera pas l’affaire facilement concernant sa prolongation, comme il l’a annoncé lors d’un entretien accordé à Ouest-France ce mercredi. "On travaille toujours sur une prolongation, pas parce qu’il y a un changement d’agent ou quoi que ce soit. On a toujours dans l’idée de continuer avec Eduardo et de trouver une solution", a-t-il indiqué.