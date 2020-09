Mercato - Rennes lance son opération séduction auprès d'Alphonse Areola

Le Stade Rennais, menacé de perdre son gardien titulaire Edouard Mendy, a pris contact avec Alphonse Areola.

Après Lens, Bastia et le PSG, son club formateur, Alphonse Areola pourrait découvrir un quatrième club français dans sa carrière. De retour d'un prêt d'un an au Real Madrid, le gardien tricolore (3 sélections) intéresse le Stade Rennais, préparé à perdre Edouard Mendy, dans le viseur de Chelsea. D'après les informations de L'Equipe, un contact a été établi entre le club breton et le joueur de 27 ans.

Très peu utilisé à Madrid (9 matchs pour 11 buts encaissés), doublé dans la hiérarchie des gardiens en équipe de France à un an de l'Euro, Areola se sait à un tournant. Il privilégierait un transfert en Angleterre, où il vient d'acheter une maison, mais le challenge proposé par les Rouge-et-Noir, qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, apparaît sportivement comme une aubaine pour lui.

Le PSG pourrait envisager un départ en prêt

Au-delà de séduire le poulain de Mino Raiola, les dirigeants rennais devront aussi s'enquérir des intentions de leurs homologues parisiens. L'excellente saison de Keylor Navas a fini de les convaincre qu'Areola n'avait plus d'avenir dans la capitale et un départ cet été, à trois ans de la fin de son contrat, est évidemment envisageable. Toujours selon L'Equipe, un prêt pourrait représenter une option. A suivre...