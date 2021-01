Mercato - Rennes négocie avec Jean-Paul Boëtius !

En quête d'un milieu de terrain créatif, pour épauler le jeune Eduardo Camavinga ou encore Clément Grenier, le Stade Rennais aurait lancé des négociations avec le milieu offensif de Mayence Jean-Paul Boëtius. D'après Bild, les Bretons négocient pour le transfert de l'international néerlandais de 26 ans cet hiver.

Celui qui s'est révélé au Feyenoord Rotterdam (2012-2015, 2017-2018) réalise une saison convenable niveau statistiques malgré les difficultés de Mayence. En effet, en 18 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives. En fin de contrat en 2022, Boëtius a une valeur comprise entre 7 et 10 millions d'euros selon le CIES.