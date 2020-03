Mercato - Rennes prêt à casser sa tirelire pour Florian Maurice

Alors que Nicolas Holveck est pressenti pour remplacer Olivier Létang, ancien président de Rennes, et prendre la place de directeur général, le Stade Rennais songe de plus en plus à Florian Maurice pour diriger la sphère sportive. Ainsi, selon Ouest-France, les dirigeants bretons doivent se réunir mercredi (si cela est autorisé) pour statuer de la prise de pouvoir de Holveck et évoquer le dossier menant au Lyonnais.

Toujours d'après nos confrères, le nom menant à Florian Maurice fait l'unanimité du côté de Rennes, puisqu'il fait ses preuves depuis plusieurs saisons avec l'Olympique Lyonnais. Responsable du recrutement du club rhodanien, il a notamment été dans le viseur de plusieurs écuries britanniques l'été dernier, alors que Juninho venait de débarquer dans les rangs. Enfin, Ouest-France affirme que le principal actionnaire de Rennes, François Pinault, serait prêt à faire un gros effort financier afin de récupérer l'ancien joueur professionnel. Reste maintenant à savoir si l'OL est vendeur et si Maurice est intéressé...