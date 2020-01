Mercato - Rennes réactive la piste Valère Germain

En quête d'un attaquant supplémentaire pour épauler Mbaye Niang, en raison des difficultés d'Hunou ou de Siebatcheu devant les cages, le Stade Rennais aurait couché le nom de Valère Germain. Selon les informations de Ouest-France, la possibilité de se placer sur l'attaquant phocéen aurait été évoquée durant une réunion mercato organisée par les dirigeants.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Germain (29 ans, 17 matchs de L1, 2 buts, 3 passes) a déjà été associé à un transfert du côté du Roazhon Park en janvier 2018. Toutefois, l'OM ne serait pas partant pour lâcher le remplaçant de Benedetto, qui plus est à un concurrent direct. Récemment, il avait évoqué son avenir devant la presse. "Je ne sais pas qui sort ce genre d’informations. En tout cas, moi, je n’en ai jamais entendu parler. Le coach et le staff me font confiance. Maintenant, je suis là... Je suis là" avait-il déclaré.