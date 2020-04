Mercato - Rennes/Real : le Stade Rennais fixe ses conditions pour Camavinga

Révélation de la saison en Ligue 1, Eduardo Camavinga (17 ans) suscite l'intérêt du Real Madrid, où il est la grande priorité de Zinedine Zidane. Mais le Stade Rennais ne compte pas lâcher sa pépite sans se battre et y trouver aussi son compte.

Depuis l'hiver dernier, le Real Madrid s'est engagé dans la course à l'obtention de la pépite du Stade Rennais, Eduardo Camavinga (17 ans). Le jeune milieu de terrain défensif (25 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but et 2 passes décisives), malgré l'intérêt de nombreuses autres formations de renom, dont le Paris Saint-Germain, serait bien évidemment séduit par la perspective de rejoindre l'un des plus grands clubs du vieux-continent et aurait placé le Real Madrid en option privilégiée pour poursuivre une carrière déjà prometteuse et qui sera, sans nul doute, longue et brillante. Malgré la récente prolongation de contrat jusqu'au 30 juin 2022 de son joyau, le Stade Rennais, de son côté, le sait pertinemment : il sera très difficile, voire impossible, de résister aux assauts de la Maison Blanche.

Ainsi et selon les informations rapportés par Marca, le club breton aurait donc décidé de prendre certains devants et de soumettre ses exigences au Real. À en croire le quotidien espagnol, les dirigeants des Rouge-et-Noir, dont le nouveau président Nicolas Holveck, n'accepteront de céder leur pépite qu'à deux conditions très précises : 1. une offre conséquente sur le plan financier, 2. obtenir l'assurance de conserver pour une saison supplémentaire leur numéro 18, via un prêt. Toujours selon le quotidien, cette deuxième condition serait aussi désirée par la famille du joueur, qui le trouverait encore trop jeune pour rejoindre un club d'un tel standing. Le Real Madrid, après avoir laissé filer Kylian Mbappé en 2017, sait désormais à quoi s'en tenir s'il ne souhaite pas rater une nouvelle pépite tricolore.