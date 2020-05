Mercato - Rennes revoit le prix de Camavinga à la hausse

Cible de longue date du Real Madrid, Eduardo Camavinga fait couler beaucoup d'encre en Espagne. Initialement fixé à 100 millions d'euros en début d'année par le Stade Rennais, le prix du milieu de terrain de 17 ans avait radicalement baissé après la crise du coronavirus. En avril dernier, AS déclarait que Rennes l'estimait à 50 millions d'euros et Marca l'annonçait 10 millions d'euros plus cher. Alors que son entraîneur, Julien Stéphan, au début du mois de mai affirmait que sa pépite souhaitait rester la saison prochaine, aujourd'hui, Mundo Deportivo évoque à nouveau un éventuel transfert. Et selon le quotidien, le prix demandé par Rennes aurait grimpé.

Nos confrères espagnols considèrent que le club breton ne lâchera pas le joueur en dessous de 75 millions d'euros. De leur côté, les dirigeants rennais ne souhaiteraient pas se séparer de leur jeune prodige, sous contrat jusqu'en 2022. En restant au SRFC, Camavinga pourrait disputer le tour préliminaire de la prochaine Ligue des Champions, en attendant d'en savoir davantage sur les décisions de l'UEFA concernant les compétitions européennes 2020-2021.